В Пензенском районе лосиха погибла под колесами фуры

В воскресенье, 9 мая, в Пензенском районе случилось ДТП с участием дикого животного.
Вблизи села Константиновка водитель большегруза сбил лосиху, переходившую автомагистраль.
Копытное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.
«При движении по дорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили в охотуправлении Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Знак 1.27 "Дикие животные" был установлен или теперь для свершения правосудия это не важно?