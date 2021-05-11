Происшествия

В Пензенском районе лосиха погибла под колесами фуры

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В воскресенье, 9 мая, в Пензенском районе случилось ДТП с участием дикого животного.

Вблизи села Константиновка водитель большегруза сбил лосиху, переходившую автомагистраль.

Копытное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

«При движении по дорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили в охотуправлении Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Знак 1.27 "Дикие животные" был установлен или теперь для свершения правосудия это не важно?

Гость||

Лосиху безусловно жаль, но быстро остановить грузовик общим весом 30-40 тонн это совершенно нереально. Тем более на автомагистрали, где скорость ограничена 110 км/ч. В таких случаях, если охотничья угодья граничат с автомагистралью, эти участки необходимо огораживать и делать переходы для животных. Так например делается в Европе.

Гость||

Гость писал(a):

В таких случаях, если охотничья угодья граничат с автомагистралью, эти участки необходимо огораживать и делать переходы для животных. Так например делается в Европе.
Всё верно. Ущерб необходимо взыскать с Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, так как из-за его попустительства и халатности произошло данное ДТП.

Гость||

Гость писал(a):

Всё верно. Ущерб необходимо взыскать с Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, так как из-за его попустительства и халатности произошло данное ДТП.
Щас вам наш самый гуманный суд распедалит, кто и за что кому платить должен. Не сомневайтесь.

Гость||

Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz

Имя: Гость
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