В Пензенском районе лосиха погибла под колесами фуры

11.05.2021 | 09:04

В воскресенье, 9 мая, в Пензенском районе случилось ДТП с участием дикого животного.

Вблизи села Константиновка водитель большегруза сбил лосиху, переходившую автомагистраль.

Копытное погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей.

«При движении по дорогам, особенно в сумерки и темное время суток, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - напомнили в охотуправлении Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.