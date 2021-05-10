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Происшествия

В регионе зарегистрировали еще 5 смертей от коронавируса

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В Пензенской области зарегистрированы новые смерти от коронавирусной пневмонии. Как сообщили в воскресенье, 9 мая, в региональном оперативном штабе, жертвами инфекции стали 5 пациентов.

У трех женщин, 1936, 1940 и 1944 года рождения, среди сопутствующих были заболевания сердечно-сосудистой системы.

Двое мужчин, 1945 и 1958 года рождения, страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У 63-летнего жителя области также диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, пневмосклероз, эмфизему и рак левого надпочечника.

Число жертв коронавирса в области достигло 695. Всего погибло 312 мужчин и 383 женщины.

За сутки медики выписали 86 пациентов. Всего с начала эпидемии вирус побороли 43 089 человек.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

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