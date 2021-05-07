Происшествия

В Пензенской области завершен поиск 33-летнего пропавшего мужчины

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В Пензенской области прекращены поиски 33-летнего уроженца села Пяша Бековского района, жившего и работавшего в Пензе.

С 20 апреля мужчина перестал выходить на связь с матерью, которая проживает в Сердобском районе. Его объявили в розыск.

Пропавшего человека искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры. В пятницу, 7 мая, стало известно, что процесс завершен. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив», - говорится в посте.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Хорошая новость.

Гость||

опять без детишек из Лизы обошлись.

Гость||

Опять тебе детишкиной славы не досталось. Какой ты всё-таки завистливый.

Гость||

У не далёких детей слава дармоедов и понторезов.

Гость||

Тоже поехал покататься на самокате.

Гость||

Гость писал(a):

Опять тебе детишкиной славы не досталось.
это не детишки. а пуДели при маляваВине, что свои синие мозги-волны нептуна париком носит. недолеченный меланхолик пьерО с длиииииинными рукавыМИ еще толкается с ними в подельниках. любят б\у-ра.тин поучать. чистоПисанию

Гость||

Аферист,опять кому то задолжал и скрывался,попадались ему на удочку, очень не порядочный тип.

Гость||

Аферист,опять каго-то обьвел вокруг пальца и скрылся, очень не порядочный молодой человек,хотя отец двоих детей знакомы с ним

Гость||

Бековчане, они такие... Наколол и слинял

Имя: Гость
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