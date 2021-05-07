В Пензенской области завершен поиск 33-летнего пропавшего мужчины

В Пензенской области прекращены поиски 33-летнего уроженца села Пяша Бековского района, жившего и работавшего в Пензе.
С 20 апреля мужчина перестал выходить на связь с матерью, которая проживает в Сердобском районе. Его объявили в розыск.
Пропавшего человека искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры. В пятницу, 7 мая, стало известно, что процесс завершен. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив», - говорится в посте.
Хорошая новость.