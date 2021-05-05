Происшествия

В Пензенской области разыскивается 33-летний Сергей Лепахин

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Сотрудники ОМВД России по Сердобскому району Пензенской области разыскивают 33-летнего Сергея Олеговича Лепахина, зарегистрированного в селе Пяша Бековского района и проживающего на улице Бородина в Пензе.

Ориентировка на пропавшего мужчину опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Лепахин работает в строительной организации в Пензе. С 20 апреля он перестал выходить на связь со своей матерью - жительницей села Долгоруково Сердобского района.

Сергею Лепахину на вид 33 года, он имеет рост 170-180 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

За ушами у мужчины следы от операционного вмешательства.

Граждан, имеющих информацию о месте нахождения Сергея Лепахина, просят позвонить по телефонам 8(84167) 5-04-07 или 02.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Дай Бог, найдется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За ушами у мужчины следы от операционного вмешательства
Подтяжку делал?

Имя: Гость
Комментарий:

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