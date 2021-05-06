В Пензенской области число умерших от COVID-19 достигло 676

В среду, 5 мая, в Пензенской области зарегистрировали новые смерти от коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, COVID-19 унес жизни пяти пациентов.
Скончались три жительницы области 1936, 1956 и 1964 года рождения, а также двое мужчин 1930 и 1950 года рождения. Пациенты страдали сопутствующими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Общее число жертв вируса в регионе стало равняться 676, в их числе 302 мужчины и 374 женщины.
За сутки медики выписали 84 человека. С начала эпидемии в регионе выздоровели 42 732 пациента.
Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?
Похоронная мафия против строительства?
Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.