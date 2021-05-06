Происшествия

В Пензенской области число умерших от COVID-19 достигло 676

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В среду, 5 мая, в Пензенской области зарегистрировали новые смерти от коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, COVID-19 унес жизни пяти пациентов.

Скончались три жительницы области 1936, 1956 и 1964 года рождения, а также двое мужчин 1930 и 1950 года рождения. Пациенты страдали сопутствующими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Общее число жертв вируса в регионе стало равняться 676, в их числе 302 мужчины и 374 женщины.

За сутки медики выписали 84 человека. С начала эпидемии в регионе выздоровели 42 732 пациента.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги.
Ты в своем уме? Население области всего 1 млн 300 тыс. человек, а ты про какой-то крематорий все время здесь пишешь. Или тебе санитары каждое утро в палату компьютер приносят?

Гость||

Пацаны, сегодня такой отличный день!!!! Пацаны давайте радоватся!!! Мне машину починили!!!! Пацаны!!!!!!#!

Гость||

Я зубы наконец-то вставил. Я счастлив и беден как церковная мышь.

Гость||

Гость писал(a):

Ты в своем уме? Население области всего 1 млн 300 тыс. человек, а ты про какой-то крематорий все время здесь пишешь
Умник! Про пандемию не слышал? Не а? Во всём мире дураки,но у России свой путь?

Гость||

Я всю квартиру санитайзером протёр, убрался, включил ультрофиолетовую лампу, она воняет. Поеду жену с сыном из роддома забирать! Чего и всем желаю!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Чего и всем желаю!!!!!
Вам тоже всего доброго!!! С лампой поосторожнее.

Гость||

А я сложный уровень прошёл. И кто молодец? Я молодец! И ты молодец у кого ребенок родился!

Гость||

Спасибо всем, лампу уже выключил,аж глаза свербят. Лютая штука!

Гость||

А кто зубы вставил вооще герой!

Гость||

Чё за соплежуи тут собрались? Не время сюсюкаться, мобилизоваться надо, быть начеку!

Гость||

А полийцейский из Иссы отказался стрелять в гражданина и выстрелил в себя, что говорит по этому поводу многострадальный Пензенский и НижнеЛомовский Серафим еще и Кузнецкий а? Или на нож упал десять раз сам?

Имя: Гость
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