В Пензенской области число умерших от COVID-19 достигло 676

06.05.2021 | 09:09

В среду, 5 мая, в Пензенской области зарегистрировали новые смерти от коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, COVID-19 унес жизни пяти пациентов.

Скончались три жительницы области 1936, 1956 и 1964 года рождения, а также двое мужчин 1930 и 1950 года рождения. Пациенты страдали сопутствующими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Общее число жертв вируса в регионе стало равняться 676, в их числе 302 мужчины и 374 женщины.

За сутки медики выписали 84 человека. С начала эпидемии в регионе выздоровели 42 732 пациента.