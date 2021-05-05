Под Пензой 6 пожарных расчетов тушат сухую полевую траву

В среду, 5 мая, в соцсети «ВКонтакте» появилось видео горящего поля под Пензой.
На кадрах - языки пламени и черный дым, восходящий к небу.
«Горит лес и поля в п. Мичуринский», - пояснил автор.
В региональном ГУ МЧС России рассказали, что сигнал о возгорании в поселке Мичуринском Пензенского района поступил в 12:56.
«Горит 5 га сухой травы. На месте работают 6 пожарных расчетов. Угрозы жилым домам нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Это не первый полевой пожар в Мичуринском. 9 апреля огонь охватил в этом районе площадь в 3 га.
Так " в п. Мичуринский" или " в п. Мичуринском"? ПИ, у вас тексты редактируют/корректируют?