Происшествия

Под Пензой 6 пожарных расчетов тушат сухую полевую траву

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В среду, 5 мая, в соцсети «ВКонтакте» появилось видео горящего поля под Пензой.

На кадрах - языки пламени и черный дым, восходящий к небу.

«Горит лес и поля в п. Мичуринский», - пояснил автор.

В региональном ГУ МЧС России рассказали, что сигнал о возгорании в поселке Мичуринском Пензенского района поступил в 12:56.

«Горит 5 га сухой травы. На месте работают 6 пожарных расчетов. Угрозы жилым домам нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Это не первый полевой пожар в Мичуринском. 9 апреля огонь охватил в этом районе площадь в 3 га.

Источник — видео vk.com/zloj58
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Гость||

Так " в п. Мичуринский" или " в п. Мичуринском"? ПИ, у вас тексты редактируют/корректируют?

Гость||

Гость писал(а):

> Так " в п. Мичуринский" или " в п. Мичуринском"? ПИ, у вас тексты

> редактируют/корректируют?

В АрбековЕ

Гость||

Плохо дело, если в поле трава. Поле должно быть распахано и засеяно. Если трава - значит заброшено поле.

Гость||

Откуда сухая трава? Дожди льют.

Подожгли специально

Гость||

Самый быстрый и эффективный способ избавиться от старой травы, ну и ... парочки ненужных дач

Гость||

Гость писал(а):

> Откуда сухая трава? Дожди льют.

> Подожгли специально

Специально мокрую траву? Вы серьезно?

Гость||

Гость писал(a):

Специально мокрую траву? Вы серьезно?
Жаль тебя там не было.Видел бы ты как МОКРАЯ трава пылает.Там все на ушах стояли от пожара.

Гость||

Пензинформ, у вас весь сайт покосился, ссылки в гипертексте не активные, при в ходе с форума на новости отсутсвует первая страница с новостями, в форуме невозможно нормально комментарий вставить,и виснет всё через раз.

Гость||

Дачников только штрафовать за сухую траву могут.

Имя: Гость
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