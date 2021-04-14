Происшествия

В области зарегистрировали первый в 2021 году лесной пожар

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Во вторник, 13 апреля, в Пензенской области зарегистрировали первый лесной пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, возгорание произошло в Белинском лесничестве.

Огонь охватил площадь в 2,5 га. В ликвидации ЧП принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничества.

В области пожароопасный сезон объявили 8 апреля. Согласно документу, обнародованному на сайте регионального правительства, он закончится 15 октября.

«В этот период запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра», - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Между тем в области уже зарегистрировали первые возгорания сухой травы. Так, 9 апреля ЧП случилось в поселке Мичуринском, огонь охватил площадь в 3 га, сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре. 13-го числа спасатели работали в поселке Земетчино, пламя бушевало на площади 0,2 га.

В 2020 году в регионе зарегистрировали 87 лесных пожаров, огонь прошел площадь в 304,5 га.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450», - напомнили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

петух до леса дошел

Гость||

Сами жгут а на народ сваливают.

Гость||

заметают следы незаконной вырубки леса

Гость||

В лесу снег лежит, что там горело то

Имя: Гость
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