В Пензе госпитализировали мужчину, который пытался себя изувечить

26.04.2021 | 08:26

В Пензе госпитализировали 43-летнего мужчину, который пытался нанести себе увечья. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Минской вечером в воскресенье, 25 апреля.

«В правоохранительные органы позвонила пожилая женщина и сообщила, что ее 43-летний сын ведет себя неадекватно. Гражданка выразила опасение за свою жизнь и здоровье», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Информацию передали ближайшему экипажу группы задержания вневедомственной охраны. Те были на месте уже через четыре минуты.

71-летняя хозяйка квартиры провела стражей порядка в комнату, где на кровати лежал ее сын, и рассказала, что он вернулся домой незадолго до этого. Мужчина вел себя неадекватно и агрессивно: метался по квартире, кричал, наносил себе удары и телесные повреждения.

Для оказания помощи гражданину вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели его и пришли к выводу о необходимости госпитализации. Он был доставлен в наркологическое отделение одной из городских больниц.