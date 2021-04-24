Стало известно, сколько детей отравились хлором в Нижнем Ломове

В бассейне «Волна» в Нижнем Ломове, где произошло массовое отравление, находился 21 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.
Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, от выброса хлора пострадали 20 детей. Погибших нет, все дети находятся в сознании, с легким головокружением и тошнотой.
Сейчас пострадавшие от отравления хлором доставлены Нижнеломовскую межрайонную больницу. 7 человек госпитализированы в Пензу.
ЧП произошло в субботу, 24 апреля. В 16:00 во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке детей.
Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора начали проверку. Также в Нижний Ломов выехал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
Надо бы чинков туды макнуть, пусть прочувствуют всю счастливую жизнь счастливых людей пензы и области!