Происшествия

Стало известно, сколько детей отравились хлором в Нижнем Ломове

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В бассейне «Волна» в Нижнем Ломове, где произошло массовое отравление, находился 21 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, от выброса хлора пострадали 20 детей. Погибших нет, все дети находятся в сознании, с легким головокружением и тошнотой.

Сейчас пострадавшие от отравления хлором доставлены Нижнеломовскую межрайонную больницу. 7 человек госпитализированы в Пензу.

ЧП произошло в субботу, 24 апреля. В 16:00 во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке детей.

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора начали проверку. Также в Нижний Ломов выехал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

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Источник — фото: кадр из видео Сергея Лебедева
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Гость||

Надо бы чинков туды макнуть, пусть прочувствуют всю счастливую жизнь счастливых людей пензы и области!

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