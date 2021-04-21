Происшествия

В Пензе различные службы борются с последствиями непогоды

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В администрации Пензы рассказали, какой ущерб нанес городскому хозяйству шквальный ветер в ночь на среду, 21 апреля, и как соответствующие службы ликвидируют последствия непогоды.

В пресс-службе перечислили места происшествий, которые ранее пензенцы называли в соцсетях. Так, порывами ветра перевернуты остановочные павильоны на улицах Светлой, Ладожской, Баумана, Перспективной, Бекешской. На улице Новотамбовской упал рекламный щит. Ветер повалил деревья в разных районах города - на улицах Совхоз-техникум, Одесской, Кулибина, Антонова, Аустрина, Каракозова, Собинова, в 1-м Поимском проезде (микрорайон Согласие).

Последствия урагана устраняют бригады предприятий «Пензенская горэлектросеть», «Зеленое хозяйство», «Рекламная служба города Пензы», «Пензадормост», управляющие организации, а также управление по делам ГОЧС.

«Об упавших деревьях и конструкциях необходимо сообщить в единую дежурную диспетчерскую службу города Пензы по телефонам 63-10-05 или 05», - напомнили в мэрии.

В среду, 21 апреля, в Пензенской области прогнозируются порывы ветра до 20 м/с, местами до 25 м/с.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

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Гость||

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