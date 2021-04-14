Происшествия

В ДТП в Городище погибли двое, в больницу доставили еще шесть человек

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Представители управления ГИБДД по Пензенской области обнародовали предварительную информацию о ДТП, случившемся в Городищенском районе вечером в среду, 14 апреля.

«В 17:20 на 689-м км федеральной дороги М-5 «Урал» произошло столкновение автомобиля УАЗ с полуприцепом под управлением мужчины 1977 года рождения и AUDI под управлением мужчины 1988 года рождения», - сообщили в УГИБДД.

Водитель УАЗа и один из его пассажиров скончались на месте. Еще четыре человека, находившиеся в салоне, были доставлены в больницу с травмами. В настоящее время их личности устанавливаются.

Госпитализированы также водитель иномарки и его 28-летняя пассажирка.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Уаз с полуприцепом.

Гость||

Гибдд должна возместить весь ущерб,так как не уберегли участников дорожного движения.

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