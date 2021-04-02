Происшествия

В центре Пензы пешеход повредил перекрывшую дорогу иномарку

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В Пензе нетрезвый пешеход повредил иномарку. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, возле одного из торговых центров на улице Суворова.

В 12:50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ущерб чужому транспортному средству. Росгвардейцы прибыли на место происшествия уже через две минуты.

«К стражам порядка обратился гражданин, он рассказал, что, разворачиваясь на автомобиле, вынужденно перекрыл дорогу. Это возмутило пешехода. Водитель уверил, что сейчас освободит проход, но гражданин, не дождавшись, ударил бутылкой по лобовому стеклу иномарки и разбил его», - сообщили в пресс-службе местного управления Росгвардии.

От рук дебошира (им оказался 65-летний местный житель) пострадал Opel. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

красаучег!!!!!!!!!!!!!! Респект и уважуха

Гость||

опель важнее человека?

Гость||

Охреневшим водилам скоро ещё больше будет прилетать. То тетку давят у ТЦ, то старика. На такой случай сырое яйцо по лобовухе ближе к капоту хорошо, и не придерёшься и вони и проблем море у кредитодрочера

Гость||

Гость писал(a):

красаучег!!
Грешно смеяться над убогим. У алкана весеннее обострение плюс трясучка, а тебе смешно.

Гость||

Гость писал(a):

Грешно смеяться над убогим. У алкана весеннее обострение плюс трясучка, а тебе смешно.
алкан как сказали вы, а по мне пешеход, человек шел по пешеходной тропе в соотвествии со своим правом там идти, а железный шламолет ему перегородило путь, его реакция мне понятна

Гость||

Гость писал(a):

и не придерёшься и вони и проблем море у кредитодрочера
да от них одни проблемы, вы все дворы заставили упырки, все тропинки перегородили своим мусором на 4 колесах, едут давят людей, душат выхлопами нас, как же надоло засилие этих автомобилей

Гость||

Жаль, надо было бы этой бутылкой по пустой башке этому водятлу, что б впредь неповадно было!

Гость||

Нищеброды-автодрочеры не в силе нормально содержать машину и соблюдать ПДД

Гость||

Откуда у этих козлов деньги на нормальные стоянки и гараж ?

Гость||

Гость писал(a):

Откуда у этих козлов деньги на нормальные стоянки и гараж ?
если имеешь машину имей и гараж или парковочное место в тех местах где твоя машина никому не мешает и ездей только по пдд с уважением к окружающим людям, всех пропуская пешеходов

Гость||

Гость писал(a):

Жаль, надо было бы этой бутылкой по пустой башке этому водятлу, что б впредь неповадно было!
да если бы этих дибилообразных водятелов пешеходы бы гонять стали, камнями, яйцами, картофелем, помоями, то культуры на дорогах мыло бы больше

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Где форумный "царапатель" (ЛКП) и "спускатель-протыкатель" (шин), неправильно паркованых машин?

Выступишь с одиночным пикетом в поддержку 65-летнего местного жителя?

Гость||

Везде машины! Пройти не возможно! Выходишь из дома и плотной стеной ведра стоят! Не дорогу не перейти, не по пешеходным зонам не протиснуться!

Гость||

Он просто торопился на СТРИТ!

Гость||

Гость писал(a):

Где форумный "царапатель" (ЛКП) и "спускатель-протыкатель" (шин), неправильно паркованых машин?
тебе тоже прилетит

всему свое время

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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