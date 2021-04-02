В центре Пензы пешеход повредил перекрывшую дорогу иномарку

02.04.2021 | 10:43

В Пензе нетрезвый пешеход повредил иномарку. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, возле одного из торговых центров на улице Суворова.

В 12:50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ущерб чужому транспортному средству. Росгвардейцы прибыли на место происшествия уже через две минуты.

«К стражам порядка обратился гражданин, он рассказал, что, разворачиваясь на автомобиле, вынужденно перекрыл дорогу. Это возмутило пешехода. Водитель уверил, что сейчас освободит проход, но гражданин, не дождавшись, ударил бутылкой по лобовому стеклу иномарки и разбил его», - сообщили в пресс-службе местного управления Росгвардии.

От рук дебошира (им оказался 65-летний местный житель) пострадал Opel. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.