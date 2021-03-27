Происшествия

Пенсионерку из Верхнего Ломова нашли живой

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«Найдена, жива», - такая запись появилась на объявлении о розыске 87-летней пенсионерки на странице регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

87-летняя жительница села Верхний Ломов Нижнеломовского района пропала в пятницу, 26 марта. Она была дезориентирована, у нее наблюдались проблемы с памятью.

В субботу, 27-го, около 16:00 появилось сообщение о том, что престарелая женщина благополучно нашлась.

19 марта на странице отряда появился пост, что найден 37-летний житель Пензы, пропавший 25 февраля. В январе успешно прошли поиски 41-летнего жителя Пензы: мужчина, пропавший 26-го числа, нашелся 29-го.

Также благополучно завершились приключения 83-летней жительницы Каменки, которая 1 марта ушла из дома в неизвестном направлении. Она нашлась на следующий день.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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