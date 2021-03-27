В Нижнеломовском районе ищут пенсионерку в голубом пальто

27.03.2021 | 11:53

В Пензенской области ищут 87-летнюю Анну Николаевну Гороховцеву (Синицыну) из села Верхний Ломов Нижнеломовского района.

26 марта пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор никто не знает, где она.

Рост пропавшей 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие седые, глаза голубые. На ней было голубое пальто, черные гамаши, темно-синие галоши, зеленый платок.

Пенсионерка носит очки, ходит с палкой.

«Дезориентирована, возможна потеря памяти», - предупредили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят посодействовать поиску, позвонить на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный).