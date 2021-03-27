Происшествия

В Нижнеломовском районе ищут пенсионерку в голубом пальто

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В Пензенской области ищут 87-летнюю Анну Николаевну Гороховцеву (Синицыну) из села Верхний Ломов Нижнеломовского района.

26 марта пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор никто не знает, где она.

Рост пропавшей 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие седые, глаза голубые. На ней было голубое пальто, черные гамаши, темно-синие галоши, зеленый платок.

Пенсионерка носит очки, ходит с палкой.

«Дезориентирована, возможна потеря памяти», - предупредили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят посодействовать поиску, позвонить на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный).

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

пипец я испугался

Гость||

Белозерцев, сбежал, в синем пальто.

Гость||

Замаскировался..

Гость||

У всех есть свой двойник у Белозерцева бабушка с альцгеймером.

Гость||

Не с альцгеймером а со Шпигелем.

Гость||

Какая разница? Евреи до добра не доведут.

Имя: Гость
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