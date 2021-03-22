В Пензенской области после пожара нашли тела мужчины и женщины

22.03.2021 | 09:41

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в Городищенском районе в воскресенье, 21 марта.

Сообщение о возгорании в деревянном доме на улице Центральной в селе Вышелей поступило на пульт дежурного в 20:16. На место ЧП выехали семь сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и три спецавтомобиля.

В результате пожара строение площадью 50 кв. м было уничтожено.

«Обнаружены два погибших: женщина 1964 года рождения, мужчина 1974 года рождения. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В ночь с пятницы на субботу в Пензенской области произошло еще два смертельных пожара. В селе Усть-Керемша Нижнеломовского района погиб 60-летний мужчина, в Кузнецке - 58-летний.