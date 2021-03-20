Происшествия

Ночные пожары унесли жизни двух жителей Пензенской области

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В течение нескольких часов в Пензенской области произошло два пожара, в которых погибли люди.

Первый случился поздним вечером в пятницу, 19 марта, в Нижнеломовском районе. В 22:31 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании кирпичного неэксплуатируемого строения на улице Колычева в селе Усть-Керемша.

На тушение огня прибыли 8 человек личного состава и 3 спецавтомобиля. Здание площадью 130 кв. м полностью выгорело внутри, пламя уничтожило кровлю.

Обнаружен погибший - мужчина 1960 года рождения.

Вторая трагедия произошла в Кузнецке. В 3:05 был получен сигнал о пожаре на улице Свердлова, 10. По адресу прибыли 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Сгорел срубовый дом площадью 40 кв. м со срубовым пристроем (47 кв. м). Погиб хозяин 1962 года рождения.

«Напоминаем о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, строгом контроле за своими обогревательными приборами и электрооборудованием. В случае пожара следует незамедлительно звонить по номерам: 101, 112 - с мобильного телефона», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Скоро закончатся,утоплеников считать будем...

Гость||

петух опять проснулся

Гость||

Напольный котёл газовый обычно внутри дома горит .Должен по проекту снаружи дома быть.

Гость||

Гость писал(a):

петух опять проснулся
спать иди, проснулся

Гость||

Хорошо ребята пожарные сработали,как всегда...

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо ребята пожарные сработали,как всегда...
петух сильнее их, он все равно кого то заберет, кто они против него

Имя: Гость
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