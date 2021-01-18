В Пензенской области несколько человек провалились под лед

18.01.2021 | 08:53

Пензенские рыбаки предупредили об опасностях льда. Об инцидентах, которые могли закончиться гибелью людей, рассказали участники сообщества «НаКрючок.ру - Рыбалка в Пензенской области» в воскресенье, 17 января.

По словам любителей рыбалки, в минувшие выходные на пензенских водоемах под лед провалились несколько человек. По предварительным данным, ни один из них серьезно не пострадал.

«Сегодня открыл сезон купания», - написал один из интернет-пользователей, прикрепив к посту фотографию отверстия, зияющего во льду.

Он пояснил, что рыбачил на реке Сердобе в Сердобске: «Я увидел впереди промоину, решил свернуть на берег и чуть-чуть не дошел».

В комментариях несколько человек рассказали о подобных случаях, произошедших на других водоемах.

«Я тоже сегодня искупался», «В Ахунах на старице такая же беда, думали, вода выступила, а нету - промоины, товарищ провалился», «На реках после таких снегов без пешни нечего бродить, одни отдушины и промытины», - поделились пензенцы и призвали друг друга соблюдать повышенную осторожность.

«Самое коварное время, аккуратнее будьте», - подвел итог обсуждению один из рыбаков.