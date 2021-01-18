Сетевое издание|18+|Понедельник|18 янв 2021|09:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-22oC
-21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-17oC
-16oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В Пензенской области несколько человек провалились под лед

Печать

Пензенские рыбаки предупредили об опасностях льда. Об инцидентах, которые могли закончиться гибелью людей, рассказали участники сообщества «НаКрючок.ру - Рыбалка в Пензенской области» в воскресенье, 17 января.

По словам любителей рыбалки, в минувшие выходные на пензенских водоемах под лед провалились несколько человек. По предварительным данным, ни один из них серьезно не пострадал.

«Сегодня открыл сезон купания», - написал один из интернет-пользователей, прикрепив к посту фотографию отверстия, зияющего во льду.

Он пояснил, что рыбачил на реке Сердобе в Сердобске: «Я увидел впереди промоину, решил свернуть на берег и чуть-чуть не дошел».

В комментариях несколько человек рассказали о подобных случаях, произошедших на других водоемах.

«Я тоже сегодня искупался», «В Ахунах на старице такая же беда, думали, вода выступила, а нету - промоины, товарищ провалился», «На реках после таких снегов без пешни нечего бродить, одни отдушины и промытины», - поделились пензенцы и призвали друг друга соблюдать повышенную осторожность.

«Самое коварное время, аккуратнее будьте», - подвел итог обсуждению один из рыбаков.

Источник — фото vk.com/nakrychok
0
0
0
0
 
Гость||

эта новость на века, так каждый год писать можно

Гость||

Лет прощный, я прайду.

Гость||

На одном конце червяк, на другом....

...

...

рыбак

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте