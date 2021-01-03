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Происшествия

От COVID-19 умерли двое мужчин с кардиосклерозом и женщина

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В субботу, 2 января, стало известно, что в Пензенской области зарегистрировали смерть еще трех пациентов с COVID-19. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Жертвами коронавируса оказались двое мужчин и женщина.

У первого из умерших - 1951 года рождения - были такие сопутствующие заболевания, как хроническая ишемическая болезнь сердца - атеросклеротический кардиосклероз; атеросклероз коронарных артерий, аорты и артерий головного мозга.

У второго - 1962 года рождения - хронический индуративный панкреатит, вторичный (симптоматический) сахарный диабет, хроническая ишемическая болезнь сердца - атеросклеротический кардиосклероз; атеросклероз коронарных артерий, аорты и артерий головного мозга.

У 63-летней женщины регистрировались хронический диффузный бронхит, хронический атрофический гастрит, хронический индуративный панкреатит, ожирение первой степени.

Во всех трех случаях в качестве осложнения указана субтотальная пневмония.

Таким образом, за время пандемии официально сообщили о 326 жертвах опасной инфекции.

«Выписаны сегодня 138 пациентов. Итого выздоровевших - 21 440», - уточнили в оперштабе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

С утра позитив так и прёт!!!! Спасибо,Дина. Наверное,скоро во врачи переквалифицируется гражданка Черемушкина.

Гость||

Главное стабильность?

Норму показателей не превысили?

Имя: Гость
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