От COVID-19 умерли двое мужчин с кардиосклерозом и женщина

03.01.2021 | 09:07

В субботу, 2 января, стало известно, что в Пензенской области зарегистрировали смерть еще трех пациентов с COVID-19. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Жертвами коронавируса оказались двое мужчин и женщина.

У первого из умерших - 1951 года рождения - были такие сопутствующие заболевания, как хроническая ишемическая болезнь сердца - атеросклеротический кардиосклероз; атеросклероз коронарных артерий, аорты и артерий головного мозга.

У второго - 1962 года рождения - хронический индуративный панкреатит, вторичный (симптоматический) сахарный диабет, хроническая ишемическая болезнь сердца - атеросклеротический кардиосклероз; атеросклероз коронарных артерий, аорты и артерий головного мозга.

У 63-летней женщины регистрировались хронический диффузный бронхит, хронический атрофический гастрит, хронический индуративный панкреатит, ожирение первой степени.

Во всех трех случаях в качестве осложнения указана субтотальная пневмония.

Таким образом, за время пандемии официально сообщили о 326 жертвах опасной инфекции.

«Выписаны сегодня 138 пациентов. Итого выздоровевших - 21 440», - уточнили в оперштабе.