COVID-19: умерла молодая женщина без сопутствующих заболеваний

03.01.2021 | 19:17

В воскресенье, 3 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил, что в регионе зарегистрировали смерть еще двух пациентов с COVID-19.

Одной из жертв стала 47-летняя женщина без сопутствующих заболеваний. «Осложнение - субтотальная пневмония», - уточнили в оперштабе.

От коронавируса также скончался мужчина 1953 года рождения. В числе сопутствующих у него указаны атеросклероз аорты, коронарных, почечных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца - атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, диффузный пневмосклероз. Осложнение - пневмония.

Общее число жертв теперь достигло 329.

«Выписаны сегодня 152 пациента. Итого выздоровевших - 21 592», - добавили в штабе.