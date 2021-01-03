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Происшествия

COVID-19: умерла молодая женщина без сопутствующих заболеваний

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В воскресенье, 3 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил, что в регионе зарегистрировали смерть еще двух пациентов с COVID-19.

Одной из жертв стала 47-летняя женщина без сопутствующих заболеваний. «Осложнение - субтотальная пневмония», - уточнили в оперштабе.

От коронавируса также скончался мужчина 1953 года рождения. В числе сопутствующих у него указаны атеросклероз аорты, коронарных, почечных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца - атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, диффузный пневмосклероз. Осложнение - пневмония.

Общее число жертв теперь достигло 329.

«Выписаны сегодня 152 пациента. Итого выздоровевших - 21 592», - добавили в штабе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

едрид-мадрид(((((((((((((((((

Гость||

страшно. Совсем молодая.

Гость||

Сегодня 2 смертельных случая, завтра - 3...и так чередуют количество смертей... статистику не хотят портить...и лечить не хотят...не страшновато обнародовать сведения,когда умирают люди без хронических сопутствующих заболеваний??? это говорит,что не лечили совсем,запустили и вот результат -смерть человека,которому ещё жить и жить.Просто произвол какой-то! Соболезнования родным и близким...

Гость||

Вроде и пилюльки есть от ковида а вот не помогли они по чему то да пневмония по моему уже давно лечится. Вот не понятно все это и главное не пишут а почему это произошло что человек попавший в больницу где как говорят все медикаменты в наличии все таки умер.

Так чем же лечат и как в наших больницах с вирусом и пневмонией?

Имя: Гость
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