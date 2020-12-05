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Происшествия

В Пензе пропавший 12-летний мальчик нашелся в торговом центре

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Пропавший в пятницу, 4 декабря, 12-летний подросток найден. Об этом порталу PenzaInform.ru стало известно в 11:15.

Через несколько минут на странице волонтеров появилась запись «Стоп! Проверка информации!».

Как сообщил источник, мальчик нашелся в торговом центре на улице Московской. Он из вполне благополучной семьи, проживает с отцом и мачехой, у него есть бабушка.

Подросток пропал в пятницу, 4 декабря, около 13:00 уйдя из школы в неизвестном направлении. Отец подал заявление в полицию.

Поиски вели не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры. Как выяснилось, мальчик не в первый раз уходит бродить по улицам города. Такое уже случалось в ноябре 2018-го и ровно год спустя - в ноябре 2019-го.

Следует отметить, что в связи с ужесточением режима повышенной повышенной готовности лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться в торговых центрах и фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Где же ночевал в такой холод

Гость||

Запрещено же сейчас детям одним холить в ТЦ. Куда смотрела охрана ТЦ?

Гость||

Страсть к бродяжничеству, это не лечится.

Гость||

Мальчик почти сутки не был дома!Где ночевал ,что кушал?Не просто так ребенок из школы не пошел домой?Слава Богу,что живой!

Гость||

Гость писал(a):

Не просто так ребенок из школы не пошел домой?
Тебе лучше этого не знать. Держись подальше.

Гость||

Он просто такой -любитель уходов.

Гость||

"Проживает с отцом и мачехой" - это теперь называется из благополучной семьи? Наверное были какие-то семейные конфликты, недовольство, вот и "психанул" подросток. Лет 15-20 за это бы он люлей получил от родителей, чтобы неповадно было. А в наше время ребенка пальцем не тронь, вот и распоясались совсем, ни учителя, ни родители для них не авторитет.

Имя: Гость
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