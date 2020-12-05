В Пензе пропавший 12-летний мальчик нашелся в торговом центре

05.12.2020 | 11:48

Пропавший в пятницу, 4 декабря, 12-летний подросток найден. Об этом порталу PenzaInform.ru стало известно в 11:15.

Через несколько минут на странице волонтеров появилась запись «Стоп! Проверка информации!».

Как сообщил источник, мальчик нашелся в торговом центре на улице Московской. Он из вполне благополучной семьи, проживает с отцом и мачехой, у него есть бабушка.

Подросток пропал в пятницу, 4 декабря, около 13:00 уйдя из школы в неизвестном направлении. Отец подал заявление в полицию.

Поиски вели не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры. Как выяснилось, мальчик не в первый раз уходит бродить по улицам города. Такое уже случалось в ноябре 2018-го и ровно год спустя - в ноябре 2019-го.

Следует отметить, что в связи с ужесточением режима повышенной повышенной готовности лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут находиться в торговых центрах и фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.