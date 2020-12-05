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Происшествия

В Пензе полиция и волонтеры ищут пропавшего подростка

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Сотрудники полиции и волонтеры ищут 12-летнего пензенца Владимира Бородачева, пропавшего в пятницу, 4 декабря.

Информация о подростке опубликована на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В полиции подтвердили, что проводятся розыски мальчика.

«4 декабря в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе обратился гражданин 1985 года рождения с заявлением о том, что в 13:00 ушел из школы и пропал его несовершеннолетний сын 2008 года рождения», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Володе Бородачеву на вид 10-12 лет,телосложение худощавое, волосы светлые короткие. Был одет в черную вязаную шапку, серо-коричневую куртку, черные спортивные брюки; обувь - серо-черные кроссовки.

В первом часу ночи волонтеры доложили в комментариях, что обыскали дворы на улицах Московской и Кирова.

«По центру катаемся. Суворова, Бакунина, Урицкого, Октябрьская, Кирова, Московская, Володарского, Пушкина, Бекешская, Карла Маркса - пока ничего...» - написал доброволец.

Около 10:00 на странице волонтеров появилась запись: «Мальчик не найден пока. Даже нет проверки информации еще».

Сотрудники полиции также проводят поиски несовершеннолетнего.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Владимира Бородачева, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112, 8 (800) 700-54-52.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Этот подросток не первый раз уходит.!

Гость||

В чем проблема, в папе?

Имя: Гость
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