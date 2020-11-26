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Происшествия

Из-за пожара в многоэтажном доме в Арбекове эвакуировали 10 человек

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В ночь на четверг, 26 ноября, в доме № 3 на Ладожской улице в Пензе произошло возгорание в двухкомнатной квартире.

Видео с места случившегося поделился подписчик группы penza_novosti соцсети Instagram.

«Шестой этаж, горит квартира, пожарные уже заливают», - прокомментировал мужчина за кадром.

В ролике можно видеть объятое пламенем окно и черный дым, поднимающийся в темное небо. Позже огонь исчез, его ликвидировали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о ЧП было получено в 1:09. На место выезжали 12 спасателей на трех спецмашинах. Из дома эвакуировали 10 человек.

Огонь уничтожил кухню и коридор. Пламя бушевало на площади 9 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

В настоящее время причины инцидента устанавливаются.

Ранее стало известно, что по состоянию на 23 ноября в регионе случилось 253 пожара, в которых погибло 14 и травмировано 9 человек. Одна из наиболее частых причин возгораний - неосторожное обращение с огнем при курении.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео www.instagram.com/penza_novosti
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

возгорание в двухкомнатной квартире
Эт моя работа.

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