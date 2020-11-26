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Общество

МЧС: Половина смертельных пожаров осенью - от неосторожного курения

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С начала осенне-зимнего пожароопасного периода, стартовавшего 16 октября, и по состоянию на 23 ноября в Пензенской области произошло 253 пожара, в которых погибло 14 и травмировано 9 человек. Это на 235 (8%) возгораний больше, чем за такой же период в 2019-м. Также в прошлом году было в 3,5 раза меньше погибших (4 человека). Рост количества травмированных составил 80% (в 2019 году - 5).

Об этом в среду, 25 ноября, шла речь на совещании в Главном управлении МЧС России по Пензенской области.

Так, 15 ноября на улице Мира в Пензе произошел пожар в квартире 5-этажного дома. Удалось спасти 10 человек, в том числе трех детей. 30 жильцов были эвакуированы.

В ночь на 16 ноября в Сердобске загорелся деревянный нежилой дом, погиб 44-летний мужчина.

21 ноября на Сухумской улице в Пензе случился пожар в квартире. Пострадали 33-летний мужчина и 27-летняя женщина.

Специалисты называют три основные причины смертельных пожаров. Главная - это неосторожное обращение с огнем: 8 человек (57%) погибли именно от этого, в том числе 7 (50%) - от неосторожности при курении.

3 человека (21%) погибли при пожарах, произошедших из-за нарушения правил устройства и использования печей. Столько же - из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

На встрече обсуждалась профилактическая работа, направленная на предотвращение гибели людей при пожарах. Сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды, разъясняют гражданам правила пожарной безопасности в быту, осматривают электропроводку, печи и системы газового отопления.

Особое внимание специалисты уделяют одиноким пенсионерам, многодетным семьям и асоциальным элементам. Подростков же они учат правильному поведению в чрезвычайной ситуации.

«Продолжается работа по установке автономных дымовых пожарных извещателей гражданам из групп риска, в первую очередь многодетным и неблагополучным семьям», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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