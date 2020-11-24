24.11.2020 | 19:58

В Пензенской области стало известно еще о двух смертях, вызванных COVID-19. Об этом вечером во вторник, 24 ноября, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ушли из жизни мужчины в возрасте 63 и 71 года. У первого кроме коронавирусной инфекции выявили камни в желчном пузыре, у второго - сахарный диабет II типа, нарушение ритма и проводимости и ожирение I степени. Также оба страдали гипертонической болезнью.

Таким образом, к 24 ноября оперштаб сообщил о 230 смертях от коронавируса в Пензенской области.

Выписали за сутки 448 человек. Теперь выздоровевших - 15 611.