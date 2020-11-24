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Происшествия

Оперштаб сообщил о 230 смертях от коронавируса в Пензенской области

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В Пензенской области стало известно еще о двух смертях, вызванных COVID-19. Об этом вечером во вторник, 24 ноября, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Ушли из жизни мужчины в возрасте 63 и 71 года. У первого кроме коронавирусной инфекции выявили камни в желчном пузыре, у второго - сахарный диабет II типа, нарушение ритма и проводимости и ожирение I степени. Также оба страдали гипертонической болезнью.

Таким образом, к 24 ноября оперштаб сообщил о 230 смертях от коронавируса в Пензенской области.

Выписали за сутки 448 человек. Теперь выздоровевших - 15 611.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Заголовок у Вас жуткий. И крематорий не поможет,сразу в скотомогильник...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

к 24 ноября оперштаб сообщил о 230 смертях от коронавируса в Пензенской области.
Ничего не понимаю!

В 8:53 Пензаинформ писали: " 48% из летальных случаев (765) официально отнесены к смертям с COVID-19 (по информации Росстата без учета октября)"

То есть на 1 октября было 765, а на 24 ноября стало 230!!!

Как стали статистику улучшать, аж на 535 сразу убавили смертность.

Гость||

Ура, победа над барановирусом близка! Но снимут ли бараны маски?

Гость||

Вы врачей так называете? Спросите, когда к ним попадете.

Гость||

От туберкулеза, онкологии и СПИДа сколько умерло? Ведь эти болезни многократно опаснее ковидлы. И маски для защиты от них не напяливали.

Гость||

Гость писал(a):

и СПИДа
так от спида надо резиновый чехол одевать.

Имя: Гость
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