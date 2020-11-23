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Происшествия

В Лунинском районе выясняют обстоятельства смерти двух мужчин

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В Лунинском районе следователи выясняют обстоятельства смерти 32-летнего и 48-летнего местных жителей. Тела мужчин нашли в воскресенье, 22 ноября, в доме в селе Засурском.

По предварительному заключению судмедэксперта, сельчане скончались от отравления угарным газом. Видимых признаков насильственной смерти на их телах не нашли.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего и гибели мужчин. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Речь об этой трагедии зашла на совещании в правительстве области в понедельник, 23 ноября.

Как рассказал губернатору Ивану Белозерцеву глава районной администрации Алексей Атясов, 32-летний сельчанин приобрел дом несколько дней назад. Чтобы отметить новоселье, он позвал к себе приятеля. Заслонки у печи имелись. Однако мужчины сильно натопили ее, и оборудование не справилось.

Аналогичный инцидент произошел и в Каменском районе. Там от угарного газа погибла супружеская пара. Обстоятельства этого несчастного случая также выясняются.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Что выяснять, халупах живут и топят дровами. Отбросы общества. Работать не хотят. Все им подай.

Гость||

А где можно устроиться на работу в селе?

Гость||

Нищая глубинка, а что хотели?все норм,ну минус два ...сколько их ещё топят печку как 100 лет назад в величайшей державе...

Гость||

Ты всё про своё, прыщавый

Гость||

Я не про свое, я про нищию глубинку,и почему ты взял,что я прыщавый?

Гость||

Власть где была?

Гость||

Так был или не был факт мужеложества?

Гость||

Гость писал(a):

А где можно устроиться на работу в селе?
Нигде. Губернатор, правительство области не заботятся о создании рабочих мест для сельчан.

Гость||

Гость писал(a):

Нищая глубинка, а что хотели?все норм,ну минус два ...сколько их ещё топят печку как 100 лет назад в величайшей державе...
Слава Великому Пу и единорастам!

Гость||

Ну да,так и есть...

Имя: Гость
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