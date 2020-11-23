В Лунинском районе выясняют обстоятельства смерти двух мужчин

23.11.2020 | 12:34

В Лунинском районе следователи выясняют обстоятельства смерти 32-летнего и 48-летнего местных жителей. Тела мужчин нашли в воскресенье, 22 ноября, в доме в селе Засурском.

По предварительному заключению судмедэксперта, сельчане скончались от отравления угарным газом. Видимых признаков насильственной смерти на их телах не нашли.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего и гибели мужчин. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Речь об этой трагедии зашла на совещании в правительстве области в понедельник, 23 ноября.

Как рассказал губернатору Ивану Белозерцеву глава районной администрации Алексей Атясов, 32-летний сельчанин приобрел дом несколько дней назад. Чтобы отметить новоселье, он позвал к себе приятеля. Заслонки у печи имелись. Однако мужчины сильно натопили ее, и оборудование не справилось.

Аналогичный инцидент произошел и в Каменском районе. Там от угарного газа погибла супружеская пара. Обстоятельства этого несчастного случая также выясняются.