В Пензенской области за выходные 4 человека отравились угарным газом

23.11.2020 | 09:23

В Пензенской области за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, четыре жителя погибли от отравления угарным газом.

Речь об этом зашла на совещании в правительстве области, которое провели в понедельник, 23 ноября, в режиме видео-конференц-связи.

Первый инцидент случился в селе Федоровка Каменского района. Погибли проживавшие вместе мужчина и женщина. По словам главы районной администрации Сергея Юркина, технологическое отверстие в печи имелось. Пара считалась благополучной. Каким образом произошло отравление, пока не известно. Специалисты устанавливают причины случившегося.

Другая трагедия произошла в селе Засурском Лунинского района. От отравления угарным газом скончались мужчины 32 и 48 лет.

Как рассказал губернатору Ивану Белозерцеву глава районной администрации Алексей Атясов, 32-летний сельчанин приобрел дом несколько дней назад. Чтобы отметить новоселье, он позвал к себе приятеля. Заслонки у печи имелись. Однако мужчины сильно натопили ее, и оборудование не справилось.

Тела сельчанина и его друга, известных асоциальным образом жизни, обнаружила бывшая хозяйка жилища, вернувшись за оставшимися вещами.

Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований усилить профилактическую работу, чтобы предотвратить подобные несчастья.