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Происшествия

В Пензенской области за выходные 4 человека отравились угарным газом

Печать

В Пензенской области за минувшие выходные, 21 и 22 ноября, четыре жителя погибли от отравления угарным газом.

Речь об этом зашла на совещании в правительстве области, которое провели в понедельник, 23 ноября, в режиме видео-конференц-связи.

Первый инцидент случился в селе Федоровка Каменского района. Погибли проживавшие вместе мужчина и женщина. По словам главы районной администрации Сергея Юркина, технологическое отверстие в печи имелось. Пара считалась благополучной. Каким образом произошло отравление, пока не известно. Специалисты устанавливают причины случившегося.

Другая трагедия произошла в селе Засурском Лунинского района. От отравления угарным газом скончались мужчины 32 и 48 лет.

Как рассказал губернатору Ивану Белозерцеву глава районной администрации Алексей Атясов, 32-летний сельчанин приобрел дом несколько дней назад. Чтобы отметить новоселье, он позвал к себе приятеля. Заслонки у печи имелись. Однако мужчины сильно натопили ее, и оборудование не справилось.

Тела сельчанина и его друга, известных асоциальным образом жизни, обнаружила бывшая хозяйка жилища, вернувшись за оставшимися вещами.

Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований усилить профилактическую работу, чтобы предотвратить подобные несчастья.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заслонки у печи имелись. Однако мужчины сильно натопили ее, и оборудование не справилось.
С чем не справилось оборудование-заслонки?

Гость||

Похоже борются с нищетой всерьез.

Гость||

на все воля Иеговы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в печи имелось
к стате у нас в области есть деревни а на дворе 21 век дома еще дровами отапливают и щи или каша из печки это ни в одном ресторане так не сготовят.

Гость||

главное, что от короновируса 1. Это главное.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований усилить профилактическую работу, чтобы предотвратить подобные несчастья.
Усилить - это когда работа велась и ведется. А тут поручать нужно было начинать эту работу и поручать еще в сентябре-октябре, до наступления холодной погоды. А тут люди гибнуть начали, отговорки про усиление. Работать нужно, и усилений не потребуется тогда.

Гость||

И где главный вопрос: а где власть была?

Имя: Гость
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