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Происшествия

Тело 47-летнего пензенца нашли в лесном болоте вмерзшим в лед

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В пятницу, 20 ноября, в 12:15 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение от оперативной дежурной службы 02 об обнаружении мертвого тела.

Вмерзший в лед труп мужчины нашли в лесном водоеме.

«Спасатели с помощью шанцевого инструмента извлекли тело погибшего из водоема и передали его сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

В полиции рассказали о страшной находке более подробно. Тело неизвестного мужчины было обнаружено в болоте в лесополосе в микрорайоне Согласие.

Личность погибшего установили - им оказался житель Пензы 1973 года рождения. Как пояснила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина, мужчина числился пропавшим без вести с 13 ноября.

«Материалы переданы в следственный комитет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Причины гибели горожанина установит судебно-медицинская экспертиза.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
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Гость||

Это он на мотоцикле катался по льду?

Имя: Гость
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