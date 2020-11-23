Тело 47-летнего пензенца нашли в лесном болоте вмерзшим в лед

В пятницу, 20 ноября, в 12:15 в Пензенский пожарно-спасательный центр поступило сообщение от оперативной дежурной службы 02 об обнаружении мертвого тела.
Вмерзший в лед труп мужчины нашли в лесном водоеме.
«Спасатели с помощью шанцевого инструмента извлекли тело погибшего из водоема и передали его сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.
В полиции рассказали о страшной находке более подробно. Тело неизвестного мужчины было обнаружено в болоте в лесополосе в микрорайоне Согласие.
Личность погибшего установили - им оказался житель Пензы 1973 года рождения. Как пояснила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина, мужчина числился пропавшим без вести с 13 ноября.
«Материалы переданы в следственный комитет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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