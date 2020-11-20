В Пензе спасатели достали с чердака и из коллектора тела бродяг

20.11.2020 | 12:56

В Пензе на улицах Ульяновской и Калинина обнаружили тела двух мужчин: первое - на чердаке многоэтажки, второе - в коллекторе теплотрассы. Оба инцидента произошли в четверг, 19 ноября.

Для извлечения трупов потребовалась помощь специалистов Пензенского пожарно-спасательного центра. Тело мужчины с чердака транспортировали до 1-го этажа, где передали сотрудникам полиции.

Как сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина, труп подвергся гнилостным изменениям. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Личность мужчины в данный момент устанавливается.

Для извлечения тела из коллектора на улице Калинина спасатели применили треногу. На трупе имелись следы термического воздействия. Личность погибшего также устанавливается.

Предположительно, оба мужчины - лица без определенного места жительства.

«Для определения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка», - добавила Евгения Воеводина.