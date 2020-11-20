Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|13:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензе спасатели достали с чердака и из коллектора тела бродяг

Печать

В Пензе на улицах Ульяновской и Калинина обнаружили тела двух мужчин: первое - на чердаке многоэтажки, второе - в коллекторе теплотрассы. Оба инцидента произошли в четверг, 19 ноября.

Для извлечения трупов потребовалась помощь специалистов Пензенского пожарно-спасательного центра. Тело мужчины с чердака транспортировали до 1-го этажа, где передали сотрудникам полиции.

Как сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина, труп подвергся гнилостным изменениям. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Личность мужчины в данный момент устанавливается.

Для извлечения тела из коллектора на улице Калинина спасатели применили треногу. На трупе имелись следы термического воздействия. Личность погибшего также устанавливается.

Предположительно, оба мужчины - лица без определенного места жительства.

«Для определения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка», - добавила Евгения Воеводина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото uprgkh.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Какой ужас!Почему чердаки в многоэтажках не закрыты?

Гость||

патаму шта эта прорыв с колен

Гость||

Гость писал(a):

Почему чердаки в многоэтажках не закрыты?
Это же Ульяновская улица! Средоточие люмпен-гопоты и разваливающихся нагромождений кирпича, в которых это гопота живёт

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте