В Пензе спасатели достали с чердака и из коллектора тела бродяг

В Пензе на улицах Ульяновской и Калинина обнаружили тела двух мужчин: первое - на чердаке многоэтажки, второе - в коллекторе теплотрассы. Оба инцидента произошли в четверг, 19 ноября.
Для извлечения трупов потребовалась помощь специалистов Пензенского пожарно-спасательного центра. Тело мужчины с чердака транспортировали до 1-го этажа, где передали сотрудникам полиции.
Как сообщила порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Евгения Воеводина, труп подвергся гнилостным изменениям. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Личность мужчины в данный момент устанавливается.
Для извлечения тела из коллектора на улице Калинина спасатели применили треногу. На трупе имелись следы термического воздействия. Личность погибшего также устанавливается.
Предположительно, оба мужчины - лица без определенного места жительства.
«Для определения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка», - добавила Евгения Воеводина.
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