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Происшествия

В Лунинском районе грузовик насмерть задавил пешехода

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В среду, 18 ноября, в Лунинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 18:00 на подъезде к селу Болотниково 66-летний шофер грузовика САЗ-3507 наехал на 36-летнего мужчину.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства и причины трагедии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

В последние время случаи травмирования и гибели жителей Пензенской области под колесами автомобилей регистрируют почти ежедневно.

12 ноября произошли два ДТП со смертельным исходом: одно под Колышлеем, другое в Наровчатском районе. Жертвами стали мужчины 79 и 45 лет.

13-го числа в Бессоновском районе 26-летний водитель Renault Megane сбил свою ровесницу, ее госпитализировали с телесными повреждениями. А в Пензе 35-летний водитель Mercedes-Benz Vaneo оборвал жизнь 58-летнего мужчины.

16-го в Заречном «Лада-Гранта» под управлением 27-летнего водителя сбила 72-летнюю пенсионерку прямо на зебре. Женщина попала в больницу с травмами.

17 ноября в Пензе случилось два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы: 32-летний водитель Toyota Camry сбил 13-летнюю школьницу, а 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 наехал на 9-летнего мальчика.

В ночь на 18-е под колесами Renault Logan, которым управлял 45-летний шофер, оказался 31-летний мужчина. Его также госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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