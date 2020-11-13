В Пензенской области почти в одно время случились два трагических ДТП

13.11.2020 | 16:18

В четверг, 12 ноября, в Пензенской области произошли два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. Разница между ними составила всего 25 минут.

Первая авария произошла под Колышлеем. По предварительным данным, в 17:20 на 1-м километре дороги из райцентра в Малую Сердобу 20-летний водитель, управлявший ВАЗ-2115, наехал на 79-летнего мужчину, который шел пешком и катил велосипед.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

В 17:45 еще одно происшествие случилось в Наровчатском районе. На 19-м километре дороги Нижний Ломов - Наровчат под колесами автомобиля «Лада-Ларгус», которым управляла 51-летняя женщина, оказался 45-летний пешеход.

Мужчину доставили в больницу, но медики не смогли помочь - он скончался от травм.

«По данным фактам проводятся проверки», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.