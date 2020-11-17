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Происшествия

В ГИБДД рассказали, кто погиб в автокатастрофе в Мокшанском районе

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В ГИБДД установили личности троих из четверых погибших в результате ДТП в Мокшанском районе. Трагический инцидент произошел вечером в понедельник, 16 ноября, на 382-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов.

Ранее сообщалось, что столкнулись три автомобиля: «Лада-Приора» (за рулем находился 18-летний юноша), Toyota Cruiser (им управлял 51-летний мужчина), автовоз Iveco (водителю 60 лет). В результате погибли четыре человека.

Позднее представители отдела пропаганды регионального управления ГИБДД уточнили, что жертвы - водитель «Приоры» и трое его пассажиров (28 и 34 года, личность третьего устанавливается). Четвертого пассажира доставили в больницу. Пострадал и водитель «Тойоты».

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - подытожили в ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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