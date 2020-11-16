Оперштаб сообщил о 219-й жертве коронавируса в области

16.11.2020 | 19:24

В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от коронавирусной инфекции. В понедельник, 16 ноября, стало известно о смерти женщины 1975 года рождения

«Сопутствующие: атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий. Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: субтотальная пневмония», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 219 летальных случаях заражения COVID-19 в Пензенской области.

В этот же день были выписаны 268 пациентов. Число граждан, перенесших коронавирусную инфекцию благополучно, достигло 13 568.