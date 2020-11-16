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Происшествия

Оперштаб сообщил о 219-й жертве коронавируса в области

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В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от коронавирусной инфекции. В понедельник, 16 ноября, стало известно о смерти женщины 1975 года рождения

«Сопутствующие: атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий. Причина смерти: коронавирусная инфекция. Осложнение: субтотальная пневмония», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 219 летальных случаях заражения COVID-19 в Пензенской области.

В этот же день были выписаны 268 пациентов. Число граждан, перенесших коронавирусную инфекцию благополучно, достигло 13 568.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

45 годиков а там penzainform.ru писал(a):

атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий.

Гость||

а маски валяются, они разве не опасны?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.11.2020 19:34|

а маски валяются, они разве не опасны?

нам сказали носить мы их носим а про то что они опасны нам ни кто не говорил они не должны валяться маску надо носить.

Гость||

19:32, на самом деле атеросклероз есть практически у каждого после 40 лет, это естественный процесс, и с ним живут десятилетиями. Так что, когда пишут, что у очередной жертвы были атеросклероз и/или гипертензия, то это не о чём.

Гость||

Гость писал(a):

и с ним живут десятилетиями.
но без коронавируса видишь умнейший не которые не живут с короновирусом.

Гость||

Может хватит платить больничные 65+, для кого сохраняем этот генофонд. Молодёжь умирает, а здоровью пенсионеров можно позавидовать.

Гость||

Гость писал(a):

а здоровью пенсионеров можно позавидовать.
ЮНЫЙ ДРИЩ?

Гость||

В общественном транспорте одни пенсионеры, они же должны самоизоляцию соблюдать, которую им оплачивают. Что же из ни кто не наказывает?

Гость||

19:47 мудрейший, я об этом как раз и написал: с этим живут десятилетиями, а короныч убивает. Это обычные неполадки, а ковид при тяжком течении может даже любого практически до этого здорового человека умертвить. Читай внимательнее.

Гость||

На все воля Иеговы

Гость||

Правильно 19.49. Пенсионеры по городу мотаются но кто-то из них на работе числится и зарплату получает а молодёжь за них вкалывает. Вон и в торговых центрах и в бассейнах основная масса пенсионеров. Нечего шарашится везде.

Гость||

А Кузнецк в Пензенскую обл.не входит?

В Кузнецке по 3 трупа в сутки, по 50 заболевших. Где эта статистика?

Данные точные, из мед.учреждения, где работаем

Гость||

Почему так много женщин умирает?

Гость||

Гость писал(a):

Может хватит платить больничные 65+, для кого сохраняем этот генофонд. Молодёжь умирает, а здоровью пенсионеров можно позавидовать.
Ты умрешь.

Гость||

Гость писал(a):

нам сказали носить мы их носим а про то что они опасны нам ни кто не говорил они не должны валяться маску надо носить.
Ты когда попу вытираешь, бумагу прямо посредине туалета кидаешь или всё же в корзину? В детстве не обясняли? Ну вот и им, маскокидальщикам то же. И как назвать людей, которые где жрут, там и гадят? И людей ли?

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Имя: Гость
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