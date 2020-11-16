На улице Калинина в Пензе произошло очередное ДТП

16.11.2020 | 09:43

В понедельник, 16 ноября, в Пензе произошла авария на одной из самых оживленных улиц города. У дома № 1 на Калинина столкнулись два легковых автомобиля, один из них Chevrolet.

Фото с места событий опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» очевидец событий.

На снимках видно, что от удара по проезжей части разлетелись фрагменты авто. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Вероятно, люди в ДТП не пострадали: сообщений о столкновении в дежурную часть не поступало.

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили, что на дорогах возможна гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует быть внимательными и осторожными и водителям, и пешеходам. Автолюбителей просят правильно выбирать скорость, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров и перестроений. А пешеходам следует помнить, что машина может не успеть остановиться перед человеком, который внезапно вышел на проезжую часть

29 октября на улице Калинина произошло еще одно ДТП: автомобиль Chevrolet Lanos врезался в Renault, который перевернулся, проскользил по проезжей части на крыше, въехал в бордюр и, отрикошетив, врезался в машину, ехавшую по улице Калинина в сторону Красной Горки.