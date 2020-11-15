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Происшествия

В Пензе разыскивают мужчину, подозреваемого в краже ножей

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Полиция Пензы разыскивает 36-летнего Андрея Владимировича Коякова. Раннее судимый мужчина подозревается в краже, совершенной в торговом центре в Октябрьском районе.

Инцидент произошел 28 июля в период с 14:10 до 14:30. Андрей Кояков находился у прилавка с инструментами и керамическими ножами. Убедившись в том, что никто не обращает на него внимания, мужчина похитил товар. Общая сумма ущерба составила 7 500 рублей.

Рост разыскиваемого 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, имеются татуировки на различных частях тела.

«Если у вас есть информация о личности разыскиваемого и его возможном местонахождении, сообщите ее по телефонам отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе: 598-766; 8(927)-366-51-52; 598-732; 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона)», - обратились к пензенцам в пресс-службе регионального УМВД России.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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