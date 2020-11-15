Дым при пожаре на ул. Мира, 68, мешал жителям покидать квартиры

15.11.2020 | 18:55

Утро началось не с кофе, а с воя пожарных сирен и экстренной эвакуации. На свежий воздух многие пензенцы повыбегали в легкой одежде, утеплялись уже во дворе. Пожар произошел на улице Мира, в доме № 68, на третьем этаже. Запах дыма жители почувствовали около восьми утра.

«Открыла дверь - и клуб прямо как даст мне из подъезда. Невозможно открывать, сейчас задохнемся в квартире. Мужчина-пожарный говорит: «Женщина, давайте собирайтесь скорее, выходите на улицу», - вспомнила жительница дома № 68 на ул. Мира Алевтина Казанцева.

Сотрудники МЧС не допустили распространения огня. Позже выяснилось, что возгорание случилось в двухкомнатной квартире, на кухне. От сильного пламени стена кирпичного дома почернела.

«Люди с четвертого, пятого и третьего этажа просили о помощи из-за очень сильного задымления», - сообщил старший помощник начальника дежурной смены СПТ ГУ МЧС России по области Марат Шукшин.

«Звеньями ГДЗС с помощью спасательных устройств были спасены десять человек, из них три ребенка. 20 человек эвакуировано», - добавил он.

Пострадавших и погибших нет.