Дым при пожаре на ул. Мира, 68, мешал жителям покидать квартиры

Утро началось не с кофе, а с воя пожарных сирен и экстренной эвакуации. На свежий воздух многие пензенцы повыбегали в легкой одежде, утеплялись уже во дворе. Пожар произошел на улице Мира, в доме № 68, на третьем этаже. Запах дыма жители почувствовали около восьми утра.
«Открыла дверь - и клуб прямо как даст мне из подъезда. Невозможно открывать, сейчас задохнемся в квартире. Мужчина-пожарный говорит: «Женщина, давайте собирайтесь скорее, выходите на улицу», - вспомнила жительница дома № 68 на ул. Мира Алевтина Казанцева.
Сотрудники МЧС не допустили распространения огня. Позже выяснилось, что возгорание случилось в двухкомнатной квартире, на кухне. От сильного пламени стена кирпичного дома почернела.
«Люди с четвертого, пятого и третьего этажа просили о помощи из-за очень сильного задымления», - сообщил старший помощник начальника дежурной смены СПТ ГУ МЧС России по области Марат Шукшин.
«Звеньями ГДЗС с помощью спасательных устройств были спасены десять человек, из них три ребенка. 20 человек эвакуировано», - добавил он.
Пострадавших и погибших нет.
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Чудом никто не пострадал. Прибывшие пожарные ствол на тушение с улицы подать не могли минут 10. Точнее подали, только давления в стволе не было по причине дырявого рукава. Подали ствол через подъезд, а и там незадача - тоже дырявый рукав, да такой, что фонтан выше крыши стоял. А поменять рукава или поставить рукавные зажимы не судьба? Или таковых нет в наличии? А пожарные инспектора многоэтажные дома вообще проверяют? Если да, то почему не обратили внимание, что подъехать к дому невозможно? Проезд узкий, он заодно и тротуаром является. В торце дома вообще площадку бетонными блоками загородили. Кто это такой умный там в доме, председатель ТСЖ? Так оштрафуйте его. Зато газон от дома в строну проезда метров 6-8, да еще забором из толстых труб огорожен. Именно по этой причине не смогли развернуть и подать пожарную автолестницу для эвакуации людей. На фото очень хорошо виден этот забор. Людей вывели минут через 20-25 потому что через подъезд было невозможно пройти. А если бы они задохнулись? Трехколенную лестницу тоже с трудом поставили, а потом еще и штурмовой лестницей на балкон 5 -го этажа тянулись. Скорая помощь вообще красавчики, через полчаса приехали. Если были бы пострадавшие, то могли бы и не дождаться. А вообще первыми на месте были ДПСники. Вот им огромное спасибо. И машину от подъезда отогнали, и людей пытались спасать, по крайней мере в подъезд заходили