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Происшествия

В Пензенской области под колесами оказались два пешехода, один погиб

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Два ДТП с участием пешеходов произошли в Пензенской области в пятницу, 13 ноября. Одно из них стало смертельным.

«Анновские дачи. Сбили пешехода. Проезда нет», - написал очевидец ДТП, произошедшего в Бессоновском районе. Свой пост он сопроводил фотографией.

По предварительным данным, в 19:00 на 396-м километре автодороги «Нижний Новгород - Саратов» 26-летний водитель Renault Megane сбил свою ровесницу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Женщина была госпитализирована с травмами.

Второе ДТП произошло в Пензе. В 22:10 на улице Рахманинова (напротив дома на Глазунова, 16а) под колесами автомобиля Mercedes-Benz Vaneo, которым управлял 35-летний водитель, оказался 58-летний мужчина.

«Пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 2 vk.com/sova_penza
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Гость||

Идет война на дорогах

Гость||

Не умеют ездить пусть ходят пешком!Кошмар!Как можно сбить человека и жить спокойно?Совесть не мучает?

Гость||

Гость писал(a):

е умеют ездить пусть ходят пешком!Кошмар!Как можно сбить человека и жить спокойно?Совесть не мучает?
Как может мучать то чего нет?

Имя: Гость
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