В Пензе разыскивают 82-летнюю женщину в вишневом пальто

13.11.2020 | 08:14

В Пензе объявили в розыск 82-летнюю местную жительницу. Любовь Алексеевна Терехова (Игнатова, Соколова) ушла из дома в неизвестном направлении в среду, 11 ноября.

В ночь с 12-го на 13-е ориентировку на пропавшую распространили волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Рост женщины 150 см, телосложение худощавое, волосы рыжие, глаза карие. Она одета в пальто вишневого цвета, темные брюки, черные полуботинки и светлый берет. При себе имеет белую сумку. Особая примета - носит очки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам волонтеры.

Сообщить о местонахождении пропавшей можно и по телефону 112.

В настоящее время в Пензе разыскивают еще одного местного жителя - 35-летнего Сергея Гришкина.