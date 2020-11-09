Сетевое издание|18+|Понедельник|9 ноя 2020|10:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Гололед спровоцировал несколько ДТП на мосту в Пензе

Печать

Утром в понедельник, 9 ноября, на мосту имени ФУ БХУХО в Пензе произошло несколько аварий. О случившемся рассказали участники городских водительских сообществ в соцсетях.

«На мосту с ГПЗ работает реанимация, в центр слабое движение от Стрельбищенской. Насчитал машин 6, дальше со счета сбился», - рассказал один из очевидцев в чате в Viber.

Во «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлены пять стоящих друг за другом автомобилей. На двух из них логотипы службы такси. Еще одна - это грузовая «Газель».

Через несколько десятков метров стоят машины ГИБДД и скорой помощи, а далее - эвакуатор и еще два легковых автомобиля.

По словам одного из водителей, аварии мог спровоцировать гололед. Проезжая часть на мосту была скользкой после ночных заморозков.

Выяснить все обстоятельства случившегося должны сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проведут проверки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Переобуваться надо вовремя

Гость||

Какой ещё гололёд,мозги переобуйте.

Гость||

Гость писал(a):

Переобуваться надо вовремя
А если не успел, то передвигаться согласно дорожным условиям. Раньше зимняя резина была на одной машине из ста.

Гость||

Гость писал(a):

Какой ещё гололёд,мозги переобуйте.
Такой. Мосты,эстакады... Есть мозг - включи.

Гость||

Гость писал(a):

Мосты,эстакады... Есть мозг
Ага. А раньше мостов и эстакад не было...

Ездить надо с умом а не как дурачки

Гость||

ух как интересно ДТП

Гость||

Гость писал(a):

Такой. Мосты,эстакады... Есть мозг - включи.
Зачем торопиться на эстакаде при околонулевой температуре, особенно если резина еще летняя?

Гость||

Опять дурачье местное начудило, и виноватых ищет. В этот раз конечно же "гололед виноват". Идиоты.

Гость||

Гость писал(a):

В этот раз конечно же "гололед виноват". Идиоты.
Ждем когда станут виноваты дорожники :)

Гость||

Гость писал(a):

Какой ещё гололёд,мозги переобуйте.
на Шуисте 0 утром. Голоед на мостах при такой температуре будет 100%.

Гость||

Гость писал(a):

Голоед на мостах при такой температуре будет 100%.
Что же в таких случаях подсказывает здравый смысл?

Гость||

Прочитал как "голод спровоцировал несколько ДТП...".

Извините, был напуган.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте