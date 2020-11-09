Гололед спровоцировал несколько ДТП на мосту в Пензе

09.11.2020 | 08:28

Утром в понедельник, 9 ноября, на мосту имени ФУ БХУХО в Пензе произошло несколько аварий. О случившемся рассказали участники городских водительских сообществ в соцсетях.

«На мосту с ГПЗ работает реанимация, в центр слабое движение от Стрельбищенской. Насчитал машин 6, дальше со счета сбился», - рассказал один из очевидцев в чате в Viber.

Во «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлены пять стоящих друг за другом автомобилей. На двух из них логотипы службы такси. Еще одна - это грузовая «Газель».

Через несколько десятков метров стоят машины ГИБДД и скорой помощи, а далее - эвакуатор и еще два легковых автомобиля.

По словам одного из водителей, аварии мог спровоцировать гололед. Проезжая часть на мосту была скользкой после ночных заморозков.

Выяснить все обстоятельства случившегося должны сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проведут проверки.