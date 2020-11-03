На улице Калинина в Пензе разбился мотоцикл

03.11.2020 | 18:15

Очевидцы сообщили о ДТП с участием двухколесного транспорта, случившемся в Пензе во вторник, 3 ноября.

«Улица Калинина, время 17:59, авария с мотоциклистом», - рассказал один из участников городского водительского сообщества во «Вконтакте».

По прикрепленным к посту кадрам видно, что вторым участником столкновения стал легковой автомобиль. Машина оказалась серьезно повреждена. Мотоцикл превратился в груду металла.

По словам другого очевидца, авария произошла рядом с Дворцом водного спорта. Насколько сильно пострадал водитель мотоцикла и были ли у него пассажиры, не сообщается.

Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.

В этот же день ДТП с участием двухколесного транспортного средства зарегистрировали в Кузнецке. Там 64-летний мужчина на мопеде пострадал при столкновении с автомобилем ВАЗ-2105.