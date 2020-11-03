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Происшествия

На улице Калинина в Пензе разбился мотоцикл

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Очевидцы сообщили о ДТП с участием двухколесного транспорта, случившемся в Пензе во вторник, 3 ноября.

«Улица Калинина, время 17:59, авария с мотоциклистом», - рассказал один из участников городского водительского сообщества во «Вконтакте».

По прикрепленным к посту кадрам видно, что вторым участником столкновения стал легковой автомобиль. Машина оказалась серьезно повреждена. Мотоцикл превратился в груду металла.

По словам другого очевидца, авария произошла рядом с Дворцом водного спорта. Насколько сильно пострадал водитель мотоцикла и были ли у него пассажиры, не сообщается.

Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало.

В этот же день ДТП с участием двухколесного транспортного средства зарегистрировали в Кузнецке. Там 64-летний мужчина на мопеде пострадал при столкновении с автомобилем ВАЗ-2105.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну наконец-то.

Гость||

Какой молодец,вроде и мотосезон закончен,а нет,ещё один на последок.

Гость||

он хрустел?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.11.2020 18:20|

Ну наконец-то.

самоликвидировался

Гость||

На посошок решил.красава.

Гость||

нормально покатался до смерти

Гость||

пробка из за них огромная

Гость||

что делал хруст на эндурике без номеров и видимо без фары В ГОРОДЕ !?

Искал где бы ему стать донором? Ну молодец, нашел.

Гость||

Держим кулачки что не последний.

Гость||

Моцоцыкл разбилси, а моцоцеклист?

Гость||

Хрустов по осени считают.

Но уже который год осень у них все длиннее и длиннее, хотя результат всегда один - хрустят!

Гость||

всем выше отписавшимся желаю сильно похрустеть самим.

Гость||

Гость писал(a):

всем выше отписавшимся желаю сильно похрустеть самим.
таких идиотов как этот хруст мало.

Нормальные люди на 4х колесах ездят.

У меня есть эндурик, везу его на прицепе за город, и там катаюсь. Падал, но при этом страдал только сам, не как этот хрустящий персонаж!

Гость||

Гость писал(a):

У меня есть эндурик, везу его на прицепе за город, и там катаюсь. Падал, но при этом страдал
Тебе бы завязывать пора, не твоё это...

Гость||

Гость писал(a):

Тебе бы завязывать пора, не твоё это...
не тебе мне указывать!

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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