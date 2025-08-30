В Иссинском районе погибли водитель и пассажирка Harley-Davidson

30.08.2025 | 21:36

В субботу, 30 августа, на трассе Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе случилось ДТП, которое унесло жизни двух человек.

По предварительным данным, в 16:45 на 324-м километре трассы, близко к границе Пензенской области, столкнулись мотоцикл Harley-Davidson, которым управлял 32-летний мужчина, и КамАЗ с 63-летним водителем.

Мотоциклист и его 29-летняя пассажирка от полученных повреждений погибли на месте, сообщили в областной ГАИ.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

28 июля смертельное ДТП с участием мототранспорта случилось в Пензе. в 17:47 на улице Карпинского столкнулись Audi A6 с 53-летним водителем и мотоцикл Yamaha FZ6 с 38-летним. Последний получил травмы и скончался на месте.