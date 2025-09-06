В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП на ул. 8 Марта

06.09.2025 | 11:25

В областной ГАИ сообщили подробности вечернего ДТП на улице 8 Марта в Пензе, в котором погибла женщина.

По предварительным данным, в пятницу, 5 сентября, в 21:40 столкнулись ВАЗ-2107 с 33-летним водителем и мотоцикл Yamaha YZF-R6, которым управляла 32-летяя женщина.

В аварии пострадали 32-летняя пассажирка ВАЗа и водитель мотоцикла. Первую отпустили после оказания медицинской помощи, вторая от полученных травм погибла на месте.

По словам очевидцев происшествия, водитель «семерки» перестраивался в другую полосу и не заметил мотоцикл.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.