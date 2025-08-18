В Пензе после ДТП на ул. Кирова госпитализировали мотоциклиста

На улице Кирова в Пензе, рядом с пересечением с Кураева, случилось ДТП с участием мотоциклиста.
По предварительным данным, в субботу, 16 августа, в 13:30 рядом с загсом столкнулись «Лада-Калина» и Regul Moto.
Автомобилем управлял 20-летний юноша, мотоциклом - 40-летний мужчина.
Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был госпитализирован.
12 августа на улице Озерской в Заречном столкнулись «Лада-Приора» и мотоцикл Progasi Max 150. За рулем последнего был 16-летний подросток, его госпитализировали.
