В Пензе после ДТП на ул. Кирова госпитализировали мотоциклиста

18.08.2025 | 11:01

На улице Кирова в Пензе, рядом с пересечением с Кураева, случилось ДТП с участием мотоциклиста.

По предварительным данным, в субботу, 16 августа, в 13:30 рядом с загсом столкнулись «Лада-Калина» и Regul Moto.

Автомобилем управлял 20-летний юноша, мотоциклом - 40-летний мужчина.

Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был госпитализирован.

12 августа на улице Озерской в Заречном столкнулись «Лада-Приора» и мотоцикл Progasi Max 150. За рулем последнего был 16-летний подросток, его госпитализировали.