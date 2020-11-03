В Кузнецке «пятерка» столкнулась со скутером, пострадал мужчина

03.11.2020 | 17:20

Во вторник, 3 ноября, в Кузнецке произошло ДТП с участием двухколесного транспортного средства, в котором пострадал человек.

Фото с места событий опубликовал очевидец в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте». На снимке запечатлен автомобиль ВАЗ, из-под переднего бампера которого видно колесо скутера.

«Произошла авария около площади рядом с банком. Машина врезалась в мотоцикл», - написал автор фото.

Подробности случившегося рассказали в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, в 15:20 на улице Стекловской, 2, произошло столкновение ВАЗ-2105, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, и скутера Powermax под управлением 64-летнего мужчины.

«В результате происшествия скутерист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды ведомства.