Вторник|12 авг 2025|13:08
Криминал

31-летний пензенец исполнил мечту, украв мотоцикл

31-летний житель Пензы, давно мечтавший о мотоцикле, присмотрел на улице чужой стоимостью более 300 000 рублей и украл его. Однако кататься мужчине довелось недолго: полиция нашла его, суд вынес приговор.

Преступление было совершено в вечернее время в начале июня. Приметив мотоцикл около многоквартирного дома в Октябрьском районе, пензенец вывел из строя камеру видеонаблюдения, выходившую на парковку, и откатил транспортное средство в кусты.

Затем он запустил двигатель, перемкнув провода зажигания, и уехал. На трассе М-5, неподалеку от указателя 623 км, вор свернул с дороги и спрятал мотоцикл в посадках.

После этого мужчина арендовал прицеп и вывез украденное к матери в один из районов Пензенской области. «Он заменил на мотоцикле замок зажигания, картер на крышке фильтра и катался, когда приезжал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Несмотря на все ухищрения вора, полицейские нашли его за несколько дней. Мотоцикл вернули хозяину.

Злоумышленник признал вину и выплатил пострадавшему 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Он пояснил, что мечтал о мотоцикле, чтобы кататься, но денег на покупку не было.

Суд назначил пензенцу наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

