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Происшествия

В водоеме на Маяке из-за сброса стоков массово гибнет рыба

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На водоем, что в районе Маяка, рыбак может отправляться и без снастей - красноперкой, окунями, карасями усыпано практически все побережье. Только жарить улов или варить из него уху не рекомендуется - неизвестно, от чего погибла рыба.

Сергей Алексеев забрасывает удочку в этом месте не первый год. По его словам, такой массовой гибели пресноводных обитателей здесь никогда не было.

«Вон там подальше вода свежая идет, малек стоит стеной - дышит», - показал горожанин.

Причиной, почему рыба всплыла брюхом вверх, мог послужить выброс в реку ядовитых веществ. В нескольких метрах от водоема расположена труба, из которой бьет жидкость, источающая резкий неприятный запах. На поверхности образовалась белая пена.

Странный белый налет можно обнаружить и на обитателях водоема. Рыбаки называют происходящее экологической катастрофой.

Одним из главных показателей загрязнения, пожалуй, считается поведение раков. Они, как известно, живут только в чистых реках и озерах, отсюда же пытаются удрать. Спастись удается лишь единицам. Выживших люди переносят на другую сторону, где вода кажется более чистой.

В настоящее время Росприроднадзор совместно с прокуратурой Железнодорожного района проводят проверку по факту случившегося.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пожурят нарушителей?

Гость||

Зачем журить? Там скажут ничего страшного не было

Гость||

Водоросли во всём виноваты

Гость||

проделки америкосов, а не губернатора)

Гость||

Штрафовать, а на эти деньги закупать мальков и запускать в реку.

Имя: Гость
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