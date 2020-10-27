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Происшествия

Ночные заморозки спровоцировали ДТП на ул. Рябова и в Арбекове

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Утром во вторник, 26 октября, на дорогах Пензы произошло множество мелких аварий. Одной из причин, которые им способствовали, стала погода: ночью в городе подморозило, а подготовить свои транспортные средства к зиме успели не все автомобилисты.

Так, два ДТП было зарегистрировано на улице Рябова - этот участок известен лужами, появляющимися здесь после сильных дождей. Проезжая часть была затоплена и в ночь с 25 на 26 октября. Из-за понижения температуры образовалась наледь.

В результате произошли аварии: три легковых автомобиля («Волга», Renault Logan и Hyundai Accent) собрались в паровозик, а еще у двух (ВАЗа и, предположительно, Mazda), оказалась разбита передняя часть кузова.

Видеозапись, на которой запечатлены последствия случившегося, выложили в местной водительской группе во «ВКонтакте».

Участники сообщества в Viber поделились фотографиями ДТП в микрорайоне Арбеково.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одной из причин, которые им способствовали, стала погода:
Причем тут погода, виновата всегда прокладка.

Гость||

Гость писал(a):

Причем тут погода, виновата
Тебе дураку русским по белому написали: "способствовали". Про вину речи нет.

Гость||

на рябова лужи не из за дождя!

А из за криворуких коммунальщиков и дорожников.

Гость||

Местные комментаторы - самые вежливые. Ласково так:

Гость писал(a):

Тебе дураку
и любя незнакомого собеседника.

Гость||

Кто же мог подумать что при температуре около 0 лужи замерзнут, а летняя резина задубеет. Никогда такого не было...

Гость||

У жестянщиков праздник

Гость||

У дурачков всегда кто то другой кроме них виноват. Так им и надо.

Имя: Гость
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