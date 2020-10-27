Ночные заморозки спровоцировали ДТП на ул. Рябова и в Арбекове

27.10.2020 | 09:58

Утром во вторник, 26 октября, на дорогах Пензы произошло множество мелких аварий. Одной из причин, которые им способствовали, стала погода: ночью в городе подморозило, а подготовить свои транспортные средства к зиме успели не все автомобилисты.

Так, два ДТП было зарегистрировано на улице Рябова - этот участок известен лужами, появляющимися здесь после сильных дождей. Проезжая часть была затоплена и в ночь с 25 на 26 октября. Из-за понижения температуры образовалась наледь.

В результате произошли аварии: три легковых автомобиля («Волга», Renault Logan и Hyundai Accent) собрались в паровозик, а еще у двух (ВАЗа и, предположительно, Mazda), оказалась разбита передняя часть кузова.

Видеозапись, на которой запечатлены последствия случившегося, выложили в местной водительской группе во «ВКонтакте».

Участники сообщества в Viber поделились фотографиями ДТП в микрорайоне Арбеково.