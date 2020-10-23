Прокуратура проверит условия жизни пропавшей Анастасии Авдеевой

23.10.2020 | 16:05

К выяснению причин исчезновения 15-летней студентки подключилась прокуратура.

Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило 19 октября. Первокурсница Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, Анастасия Авдеева покинула колледж около 17:00 и не вернулась в общежитие.

Семья девушки проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района.

Рост Анастасии Авдеевой - около 170 см, волосы светлые, длиной до плеч, глаза карие. Была одета в белую куртку, черные джинсы, белые кроссовки. С собой взяла сотовый телефон.

В поисках Анастасии участвуют сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Оно находится на контроле органов прокуратуры.

«Организована проверка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условий жизни и воспитания подростка в семье. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она добавила, что прокурор Сосновоборского района обсудил с руководителями правоохранительных органов повышение скоординированности и эффективности работы полиции и прокуратуры.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что поиски Анастасии Авдеевой продолжаются.