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Происшествия

Прокуратура проверит условия жизни пропавшей Анастасии Авдеевой

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К выяснению причин исчезновения 15-летней студентки подключилась прокуратура.

Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило 19 октября. Первокурсница Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, Анастасия Авдеева покинула колледж около 17:00 и не вернулась в общежитие.

Семья девушки проживает в селе Татарская Пенделка Кузнецкого района.

Рост Анастасии Авдеевой - около 170 см, волосы светлые, длиной до плеч, глаза карие. Была одета в белую куртку, черные джинсы, белые кроссовки. С собой взяла сотовый телефон.

В поисках Анастасии участвуют сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Оно находится на контроле органов прокуратуры.

«Организована проверка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условий жизни и воспитания подростка в семье. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она добавила, что прокурор Сосновоборского района обсудил с руководителями правоохранительных органов повышение скоординированности и эффективности работы полиции и прокуратуры.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что поиски Анастасии Авдеевой продолжаются.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Она же в общежитии жила.

Гость||

за 12 лет думаю найдут

Гость||

Татарская .. кто ? Повезло же с местом жития.

Гость||

На заработки в Москву подалась

Гость||

условия отличные как в нашем царстве государстве просто достойнейшая жизнь для части граждан но а в целом для всех

Гость||

А без фотошопа фотку не нашли?

Гость||

Гость писал(a):

Татарская .. кто ? Повезло же с местом жития.
существо безграмотное

Имя: Гость
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