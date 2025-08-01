Автокатастрофа на М-5: назван возраст шестерых погибших

01.08.2025 | 09:23

В Госавтоинспекции рассказали о жертвах автокатастрофы, случившейся утром в пятницу, 1 августа, на трассе М-5 неподалеку от села Подгорного. Она унесла жизни 6 человек.

На 571-м километре в 5 часов столкнулись Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

На месте ДТП скончались 49-летний водитель и 2 пассажира Datsun - 41-летняя женщина и 13-летний мальчик.

Также погибли 3 пассажира Chevrolet - 41-летний, 37-летний и 31-летний мужчины.

53-летний водитель Chevrolet Epica госпитализирован с травмами.

Обстоятельства трагедии выясняются.