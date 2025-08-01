Автокатастрофа на М-5: новые кадры с места трагедии

01.08.2025 | 09:47

В Госавтоинспекции показали кадры с места автокатастрофы в Мокшанском районе, унесшей жизни 6 человек.

Трагедия случилась в 5 часов утра пятницы, 1 августа, на трассе М-5 неподалеку от села Подгорного.

На 571-м километре столкнулись Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

На месте ДТП скончались 49-летний водитель и 2 пассажира Datsun - 41-летняя женщина и 13-летний мальчик, а также 3 пассажира Chevrolet - 41-летний, 37-летний и 31-летний мужчины. 53-летний водитель Chevrolet Epica госпитализирован с травмами.

Обстоятельства трагедии выясняются.

После ДТП прокуратура Мокшанского района организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ее ход и результаты находятся на контроле регионального надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре Пензенской области.