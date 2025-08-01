В Средней Елюзани в ДТП пострадала девочка-подросток

01.08.2025 | 13:00

В четверг, 31 июля, на улице Шоссейной в селе Средняя Елюзань (на 8-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск в Городищенском районе) случилось ДТП, в котором пострадал подросток.

В 13:00 столкнулись Lada Granta и КамАЗ. За рулем легкового автомобиля находилась 39-летняя женщина, грузового - 32-летний мужчина.

Lada Granta слетела с дороги. Водитель получила травмы и была отпущена после оказания медицинской помощи. Ее пассажирку, 15-летнюю девочку, госпитализировали, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На место выезжали специалисты пожарно-спасательного центра. Они стабилизировали машины и отключили их аккумуляторные батареи. «По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу на перекрестке грузовому», - уточнили в центре.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.